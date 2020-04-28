4 مايو

مديرية ألريده وقصيعر تحتفل بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب

29 أبريل، 2020
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الأربعاء – 29 أبريل 2020 – الساعة 02:46 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص


شهدت مديرية الريِّدِة وِقِصٌيِّعٌر مساء امس ألثلاثاء إحتفالات واسعة بمناسبة إعلان البيان التاريخي الذي أقره المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي والذي ينص على الإدارة الذاتية للجنوب وإعلان حالة الطوارئ بعموم المحافظات

وتضمنت الإحتفالات إطلاق الألعاب النارية في سماء المديرية ورفع اعلام دولة الجنوب وصور الرئيس القائد / عيدروس قاسم الزبيدي واللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية وجاب المشاركون كافة الشوارع الداخلية في مشهد يعبر عن عمق انتماء ارض حضرموت لهوية الجنوب
وشكرت القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي مديرية ألريدة وِقصيعر كل الشرفاء والنشطاء والأحرار على مشاركتهم الواسعة وتلبية الدعوة التي أطلقتها في سبيل إستعادة الدولة .

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ألريده الإدارة الذاتية بإعلان تحتفل للجنوب مديرية وقصيعر

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