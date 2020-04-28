مديرية احور تودع احد ابناءها شهيدآ في جبهة مكيراس

استشهد يوم امس احد ابناء مديرية احور الشهيد البطل البطاني سعيدناصر العزة العلوي في جبهة مكيراس اثناء المواجهة المسلحة مع مليشيات الحوثي .

وتم تشييع جثمان شهيد الوطن الى مقبرة بشار في مسقط راسه بمديرية احور.

يذكر ان أخيه الشهيد / احمد سعيد ناصرالعزة العلوي قد استشهد في جبهة البقع قبل خمسة اشهر ويلحق اخيه البطاني شهيد ثاني دفاعا عن الوطن والكرامه والدين

كما أن الشهيدين من بيت واحد واسره واحده من مديرية احور بمحافظة ابين هبوا للدفاع عن الدين والوطن والكرامة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران



* من عبدالله الطحر

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