مديرية الحصين تختتم دورة تدريبية في مجال تغير السلوك المنقذة للحياة

اختتمت يوم الثلاثاء الموافق26 نوفمبر2019 دورة تدريبية في مجال تغير السلوك المنقذة للحياة التي ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظةويشارك فيه أكثر من ثلاثين مشاركة من جميع مناطق مديرية الحصين تحت عنوان( مبادرة نادي من ام إلى ام) والتي استمرت لمدة اربع أيام وبدعم من منظمة اليونيسف ,وتحت أشراف الاستاذ عبد الفتاح عبد اللاه والدكتورة وفاء عبيد محمد

وخلال اختتام الدورة التدريبية ألقى مدير عام مديرية الحصين الاستاذ صلاح محسن الحريري كلمة تطرق فيها إلى دور المراءه البارز والفاعل في المديرية وفي الوقت نفسه حث المتدربات في هذه الدورة التدريبية على الاستفادة منها واستغلال الفرص للالتحاق مثل هكذا دورات توعوية وتثقيفية.

واوضحت منى حسن مدربة الدورة التدريبية عن اهمية الدورة واهدافها ومجمل تفاصليها وكفيفة نشر الوعي الصحي والتثقيفي في المجتمع

من جانبها لطيفه صالح عبيد احدى المشاركات في هذه الدورة التدريبية أكدت إن هذه الدورة التي أستمرت لمدة اربع أيام تم استيعاب منها العديد من المفاهيم والمعارف الأساسية في تغير السلوك السلبي إلى السلوك الايجابي حتى نتمكن من أداء الرسالة التوعوية في مديرية الحصين بالشكل الصحيح.

وتقدمت لطيفة بالشكر والتقدير للاستاذ صلاح الحريري مدير عام مديرية الحصين والدكتور محمد عبدالله علي والمشرفين على هذه الدورة وكل من ساهم وشارك وقدم الدعم لانجاح هذه الدورة التدريبية

* نجيب العلي