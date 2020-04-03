مديرية الشحر تستجيب لقرار حظر التجوال بنسبة نجاح تجاوزت 95 %  ⋆

الشحر ( نخبة حضرموت ) خاص

وصلت نسبة الاستجابة لتنفيذ قرار اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت رقم ( 101 ) بفرض حظر التجوال في مديرية الشحر إلى نسبة تجاوزت 95 % بعد التزام غالبية أبناء مديرية الشحر بتطبيق القرار والمكوث في المنازل .

في ذات السياق عبر المهندس أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر عنه شكره وامتنانه بالتزام المواطنين في مديرية الشحر بقرار فرض حظر التجوال في المديرية وآلية تطبيقه من قبل رجال الأمن الأبطال والذي يعبر عن مدى وعي المواطنين بمخاطر هذا الوباء الفتاك ، منوها إلى تكاثف الجهود والالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العلية بالمحافظة والتي تصب في مصلحة وسلامة الجميع .