مديرية حورة ووادي العين تحتفل بقرار الإدارة الذاتية للجنوب

4 مايو / متابعات



نظم ابناء مديرية حورة ووادي العين، احتفالات شعبية، ترحيبا بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي قرار فرض الإدارة الذاتية للجنوب.

وخرجت مسيرة جماهيرية حاشدة راجلة وبالدراجات النارية في عاصمة مديرية حورة ووادي العين “حورة”، مساء يوم الثلاثاء، عبر المشاركون خلالها عن تأييدهم المطلق للقرار.

وقال مواطنون إن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي هي الأمل المتبقي لانتشال وضعهم للأحسن ورعاية أمورهم المعيشية.

واعتبروا أن القرار بداية تمكين الجنوبيين من وطنهم وقيادته نحو الهدف الأسمى المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

وأطلق المشاركون في سماء مدينة حورة، الألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم وابتهاجهم بقرار الإدارة الذاتية.

بدوره، أعرب الدكتور فهمي سالم عسكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية، للجماهير في ساحة الحرية، عن تقديره للاحتفاء الشعبي بقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي.