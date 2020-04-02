مديرية دوعن تشهد حظر تجوال ناجح بتعاون الجميع*



دوعن / محمد بن صويلح

شهدت مديرية دوعن منذ عصر يوم الخميس حظر تجوال ناجح بكل المقاييس حيث انتشرت دوريات الأمن منذ الساعات الأولى لمتابعة مخرجات لقاء اللجنة الأمنية الخاص بتنفيذ قرار حظر التجوال بقيادة مدير عام المديرية الاستاذ سالم احمد بانخر والأعضاء العميد الركن محمد عمر بن غانم قائد لواء شبام والعقيد سالم عوض العوبثاني مدير أمن المديرية والملازم سعيد عوض العوبثاني مدير البحث الجنائي.

وجاء هذا الحظر بناء على قرار محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية للوقاية والاحتراز من تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) .

حيث استجاب المواطنين بمديرية دوعن بنسبة تصل إلى 100% لقرار الحظر وأغلقت جميع المحال التجارية وتوقفت الحركة ولزم المواطنين بيوتهم بدرجة تدل على وعي وحرص كبير حفاظا على سلامتهم وتجنبا لنقل العدوى في حالة وجود حالة لو سمح الله.

وباشرت الدوريات الأمنية مهامهما بقيادة الملازم سعيد عوض العوبثاني وانتشرت في جميع مناطق المديرية منوهه المواطنين عبر مكبرات الصوت بضرورة التقيد والمكوث في البيوت خلال فترة الحظر التي ستستمر إلى الرابعة فجرا شاكرة في الوقت نفسه تعاون وحرص أبناء دوعن لتطبيق القرار الذي يصب بدرجة كبيرة في مصلحة الأهالي.

هذا وسيستمر عمل الدوريات طوال الساعات المتبقية من وقت الحظر الذي سينتهي عند الرابعة فجرا، فيما سيستمر خلال الفترات القادمة حسب توجيهات المحافظ.