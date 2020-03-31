مدير أمن أبين يتفقد أوضاع الشرطة العسكرية ويشدد على مضاعفة الجهود

تفقد العميد علي الذيب ”أبو مشعل الكازمي“ مدير أمن محافظة أبين صباح الاثنين قوات الشرطة العسكرية في مدينة شقرة الساحلية .

وخلال الزيارة القى العميد الكازمي كلمة أمام أفراد الشرطة العسكرية ، وحثهم على مضاعفة الجهود والانضباط بالزي السعكري في النقاط والحواجز الأمنية .

كما ثمن جهودهم المتواصلة في خدمة المواطنين ، والتعاون والتنسيق مع جهاز الأمن بالمحافظة .

من جانبه رحّب العميد يوسف العاقل قائد الشرطة العسكرية ، بمدير الأمن وبزيارته المتواصلة في تفقد اوضاع الوحدات العسكرية والأمنية في سبيل توحيد الجهود لخدمة المواطنين .

كما أكد العميد العاقل بأن ضباط وافراد الشرطة العسكرية سيكونون رافداً ومعززاً لاستباب الأمن بالمحافظة .

حضر الزيارة قائد اللواء الخامس مشاة العميد سند الميسري وقائد قوات الطورائ بالمنطقة الوسطى العميد ابو قحطان الدياني .