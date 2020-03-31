كريتر سكاي

مدير أمن أبين يتفقد أوضاع الشرطة العسكرية ويشدد على مضاعفة الجهود

31 مارس، 2020
0

كريتر سكاي/خاص:

تفقد العميد علي الذيب ”أبو مشعل الكازمي“ مدير أمن محافظة أبين صباح الاثنين قوات الشرطة العسكرية في مدينة شقرة الساحلية .

وخلال الزيارة القى العميد الكازمي كلمة أمام أفراد الشرطة العسكرية ، وحثهم على مضاعفة الجهود والانضباط بالزي السعكري في النقاط والحواجز الأمنية .

كما ثمن جهودهم المتواصلة في خدمة المواطنين ، والتعاون والتنسيق مع جهاز الأمن بالمحافظة .

 

 من جانبه رحّب العميد يوسف العاقل قائد الشرطة العسكرية ، بمدير الأمن وبزيارته المتواصلة في تفقد اوضاع الوحدات العسكرية والأمنية في سبيل توحيد الجهود لخدمة المواطنين .

كما أكد العميد العاقل بأن ضباط وافراد الشرطة العسكرية سيكونون رافداً ومعززاً لاستباب الأمن بالمحافظة .

حضر الزيارة قائد اللواء الخامس مشاة العميد سند الميسري وقائد قوات الطورائ بالمنطقة الوسطى العميد ابو قحطان الدياني .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبين أمن أوضاع الجهود الشرطة العسكرية على مدير مضاعفة ويشدد يتفقد

إقرا أيضا

Photo of نعمل منذ سبعة أيام لرفع مخلفات الامطار

نعمل منذ سبعة أيام لرفع مخلفات الامطار

31 مارس، 2020
Photo of طلاب المعهد العالي للقضاء يشكون من تدخل رئيس مجلس النواب

طلاب المعهد العالي للقضاء يشكون من تدخل رئيس مجلس النواب

31 مارس، 2020
Photo of شرطة المعلا تنفذ حملة امنية في خورمكسر

شرطة المعلا تنفذ حملة امنية في خورمكسر

31 مارس، 2020
Photo of اندلاع حريق في مستشفى الريادة ب عدن

اندلاع حريق في مستشفى الريادة ب عدن

31 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق