مدير أمن الضالع يستقبل ممثلي عددًا من المنظمات الدولية لإستئناف عملها في المحافظة

عدن24 | رائد علي شايف

استقبل العميد عدلان صالح قايد الحتس مدير عام إدارة الأمن بمحافظة الضالع،في مكتبه صباح اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2020م، فرانسوا ستام،رئيس بعثة عدن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر،وبهاء السلامي نائب رئيس البعثة، والسيدة بياتا المستشارة الأمنية للجنة الدولية في الشرق الأوسط.واستعرض الاجتماع الذي حضره الاستاذ عبدالحميد طالب رئيس الإدارة الاجتماعية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة،جملة من القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية المتخذة من قبل إدارة أمن المحافظة لاستئناف عمل المنظمات الدولية في محافظة الضالع، ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وقدم مدير أمن الضالع العميد عدلان الحتس لممثلي بعثة الصليب الأحمر شرحا مفصلا لكافة الجهود التي تبذلها إدارته في سبيل استتباب العملية الأمنية وتوفير الحماية الكاملة لمقرات وموظفي المنظمات الدولية العاملة، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي وكل الجهات ذات العلاقة.من جهته عبر رئيس بعثة الصليب الأحمر فرانسوا ستام عن شكره وتقديره البالغ لجهود أمن المحافظة والدعم المتواصل الذي يقدمه مدير الإدارة، مقدما شرحا إضافيا عن بعض الخطط والبرامج التي تنوي الهيئة الدولية تنفيذها في محافظة الضالع ومنها استقدام فريق طبي لتقديم الخدمات الصحية في مستشفى النصر العام، إلى جانب تنفيذ عددا من الدورات التأهيلية ومنها دورات في القانون الإنساني الدولي في وقت الحروب، مؤكدا أن الهيئة سيكون لها حضور دائم في محافظة الضالع متى ما استتب الأمن فيها.وفي سياق متصل التقى العميد الحتس ظهر اليوم ممثلين عن منظمة اوكسفام ومنظمة دولية أخرى، ناقشت جميع اللقاءات كيفية تأمين عمل المنظمات وحماية موظفيها والوقوف على الإجراءات الأمنية المتخذة لاستئناف عمل المنظمات بعد تعليق عملها خلال المرحلة الماضية جراء بعض الاختلالات الأمنية التي شهدتها المحافظة.