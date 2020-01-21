مدير أمن الضالع يعزي باستشهاد القائد "سكرة" ويؤكد على ملاحقة القتلة



عدن تايم / خاص.

تقدم مدير عام إدارة الأمن بمحافظة الضالع بخالص العزاء والمواساة لأسرة وأهل وآل العفيف في محافظة الضالع باستشهاد القائد الشاب ” وليد سيف العفيف ” سكره “، قائد اللواء الأول مقاومة الذي استشهد مساء أمس الاثنين في عملية تقطع غادرة من قبل عناصر خارجة عن القانون في منطقة السمح المحاذية لحبيل الريدة.

وقال مدير أمن المحافظة:” أننا ونحن نعزي برحيل القائد الشهيد إبن القائد الشهيد نؤكد على بذل كافة الجهود الأمنية لملاحقة القتلة والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن حتى ينالوا ما يستحقوا من عقاب رادع.

وعدد مدير أمن المحافظة مناقب الشهيد القائد وأدواره البطولية في مختلف جبهات الفداء والتضحية،منذو قيادته للواء الأول مقاومة خلفا لوالده الشهيد القائد سيف سكره،واصفا رحيله بالخسارة الكبيرة،قائلا:” لقد خسر الوطن برحيله قائدا شابا مغوارا، ومناضلا جسورا،وفدائيا صلبا ومقاوما شجاعا نذر حياته للدفاع عن الدين والعقيدة والأرض والعرض للانتصار من قوى الشر والعدوان حتى طالته بالأمس تلك الأيادي المرتعشة وبطريقة جبانة ولدت حالة من الغضب والاستياء البالغ لدى كل أبناء الضالع والجنوب.

وأهاب العميد الحتس بكل الأحرار من المواطنين إلى مساعدة الأجهزة الأمنية في عملية تعقب الجناة وملاحقتهم، محذرا أي جهة أو أشخاص من مغبة التستر على القتلة أو إيوائهم.

وأردف :” نجدد العهد والتأكيد بأننا وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية والشرفاء الأحرار من أبناء الضالع على أن دم الشهيد لن يذهب هدرا،وسينال المجرمين عقابهم المستحق”.

واختتم مدير أمن الضالع تعزيته بالدعاء للشهيد العفيف بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.