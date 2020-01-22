مدير أمن الضالع يعزي باستشهاد وليد العفيف قائد اللواء الأول مقاومة

بعث مدير عام إدارة الأمن بمحافظة الضالع، العميد الركن عدلان صالح الحتس، برقية تعزية ومواساة لأسرة وآل العفيف في محافظة الضالع باستشهاد قائد اللواء الأول مقاومة الشاب وليد سيف العفيف “سكرة”، الذي استشهد مساء أمس الإثنين في عملية تقطع غادرة من قِبل عناصر خارجة عن القانون في منطقة السمح المحاذية لحبيل الريدة.

وأعرب الحتس في برقيته عن عزم وتصميم كافة أفراد اللواء الأول مقاومة على بذل كافة الجهود الأمنية لملاحقة القتلة والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن حتى ينالوا ما يستحقون من عقاب رادع، مستعرضا في ذات الوقت مناقب الشهيد القائد وأدواره البطولية في مختلف جبهات الفداء والتضحية، منذ قيادته للواء الأول مقاومة، خلفا لوالده الشهيد القائد سيف سكره، واصفا رحيله بالخسارة الكبيرة.

وقال: “لقد خسر الوطن برحيله قائداً شاباً مغواراً، ومناضلاً جسوراً، وفدائياً صلباً ومقاوماً شجاعاً نذر حياته للدفاع عن الدين والعقيدة والأرض والعرض للانتصار على قوى الشر والعدوان التي غدرت به بطريقة جبانة وولدت حالة من الغضب والاستياء البالغ لدى كل أبناء الضالع والجنوب”.

وجدّد الحتس التأكيد أن دم الشهيد لن يذهب هدرا، وسينال المجرمون عقابهم المستحق، مهيباً بكل الأحرار من المواطنين إلى مساعدة الأجهزة الأمنية في عملية تعقب الجناة وملاحقتهم، محذراً أي جهة أو أشخاص من مغبة التستر على القتلة أو إيوائهم.