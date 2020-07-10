مدير أمن العاصمة عدن يعزي بوفاة المناضل الدكتور صالح صوحل 

بعث اللواء الركن/شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن برقية عزاء ومواساة الى اسرة الفقيد المناضل الإستاذ الدكتور /صالح محمد صوحل الأكاديمي المخضرم والقيادي البارز في الحراك الجنوبي الذي وفاه الاجل اليوم إثر مرض عضال الم به.

واشاد مدير أمن العاصمة عدن في سياق برقية العزاء بالمناقب والادوار النضالية للفقيد الراحل الدكتور صالح صوحل منذ الوهلة الاولى لانطلاق الثورة الجنوبية الذي كان حاضرا في كل تفاصيلها ومشاركا يتقدم صفوف الجماهير المحتشدة في ميادين وساحات النضال والذي برحيله اليوم يكون الجنوب قد خسر واحدا من أبرز رجاله المناضلين الأوفياء والمثقفين الذي قضى حياته لخدمة وطنه الجنوب.

وتقدم اللواء شلال بأحر التعازي وصادق المواساة الى اسرة الفقيد المناضل واولاده واقاربه وذويه في داخل الوطن وخارجه، سائلا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر ان المناصل الأستاذ الدكتور صالح محمد صوحل رحمه الله هو استاذ التاريخ الحديث والمعاصر و رئيس قسم التربية وعلم النفس في كلية التربية الضالع جامعة عدن ، وأمين عام لجمعية مناضلي الثورة وحرب التحرير في الضالع وقيادي بارز في الحراك الجنوبي حتى وفاته.