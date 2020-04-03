نخبة حضرموت

مدير أمن القطن يشيد بتجاوب المواطنين مع تنفيذ حظر التجوال يوم أمس ⋆

3 أبريل، 2020
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“نخبة حضرموت” /خاص
اشاد مدير أمن القطن الرائد معاذ الشعبي بدور المواطنين والاهالي في المديرية و تجاوبهم السريع مع حظر التجوال امس الخميس.
واشار الشعبي الى الدور المتميز للاهالي والذي يكشف عن الوعي الشعبي بين ابناء الوادي والقطن، مؤكدا ان المواطنين تعاونوا مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرار محافظ حضرموت اللواء البحسني بحظر التجوال.
يذكر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية فرج سالمين البحسني أعلن عن حظر التجوال في المحافظة بالأمس من الساعة 4 عصرا حتى 4 فجرا والذي تم تنفيذه بتعاون المواطنين.

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