مدير أمن ساحل حضرموت : تم عزل 300 شخص مخالط للمصاب بكورونا

اعلن العميد منير التميمي مدير أمن ساحل حضرموت أن السلطات بالمحافظة اتخذت كافة الإجراءات لمنع انتشار كورونا بالمحافظة بعد الكشف عن أول حالة مصابة .

وقال العميد التميمي في مقابلة تلفزيونية : أن السلطات بالمحافظة ستتخذ القوة في حالة عدم الانصياع من قبل المواطنين للحظر المنزلي والاجراءات الوقائية.

واضاف التميمي : بأنه تم عمل حظر منزلي وعزل لاكثر من 300 حالة من عمال الميناء والمخالطين لهم مؤكدا ان للمصاب خصوصية محذرا من نشر أي بيانات عنه .

وأكد التميمي : أن اي مواطن بمدينة الشحر يحتاج اي اغراض سنقوم بتوصيلها للبيت.

واختتم التميمي حديثة بدعوته للناس إلى الانصياع والالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية محذرا الناس من نشر أخبار مغلوطة .