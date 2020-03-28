عدن 24

مدير أمن عام يافع رصد يحذر جميع التجار من إستغلال الوضع الراهن بإحتكار السلع ورفع الأسعار

28 مارس، 2020
0

عدن24 | أحمد صالح العُمَري
حذر مدير أمن عام يافع رصد النقيب ”حسن قماطة” جميع التجار بشكل عام دون تحديد، وذلك من إحتكار المواطنين، ورفع الأسعار، في مقدمتهم تجار المواد الغذائية والإستهلاكية والخضار واللحوم وغيرها، من إستغلال ظروف الناس في هذه الأوقات العصيبة .
وقال النقيب ”قماطة” في تصريحًا له، بأن يوم عذاً السبت الموافق 28 مارس 2020م. سيقوم بحملة تشمل جميع تجار المواد الغذائية والإستهلاكية وأصحاب الخضار لمعرفة الأسعار وتوحيد بيع السلع وتحديدها بالتوافق مع جميع التجار والتواصل مع مكتب التجارة والصناعة ونشرها يوميًا على مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة الناس بالأسعار .
وأشار ”قماطة” في تصريحه إلى جميع المواطنين بالإبلاغ عن اَي شخص يقوم برفع الأسعار، أو إحتكار السلع، أو بيبيع سلعة بزيادة القيمة عن أسعار السوق المتعارف عليه ، وعلى الجميع أن يلزم الشراء عبر الفواتير حتى نعرف المتلاعبين والمخالفين .
وشدد النقيب ”قماطة” بأن الأمن لن يتهاون مع المحتكرين والمخالفين وغير الملتزمين بالأسعار الرسمية الصادرة عن مكتب التجارة والصناعة، محذراً من إستغلال الوضع الراهن لإحتكار الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، وأن الإجراءات القانونية ستطبق إلزاماً على الجميع .
وختتم النقيب ”قماطة” تصريحه داعيًا الجميع إلى التعاون، وأن يراقبون اللَّه خوفًا من عقابه، وأن يجعل جميع التجار مكانهم في مكان المواطن لا سميا في هذا الوضع المعيشي والوضع الكارثي.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أمن إستغلال الأسعار التجار الراهن السلع الوضع بإحتكار جميع رصد عام مدير من ورفع يافع يحذر

إقرا أيضا

Photo of برعاية الانتقالي.. تواصل حملات الرش الوقائية من “كورونا” في المكلا وحورة ووادي العين

برعاية الانتقالي.. تواصل حملات الرش الوقائية من “كورونا” في المكلا وحورة ووادي العين

28 مارس، 2020
Photo of تفاديا لوباء كورونا .. حملة أمنية لإخراج عشرات الأسر في سواحل بالبريقه

تفاديا لوباء كورونا .. حملة أمنية لإخراج عشرات الأسر في سواحل بالبريقه

27 مارس، 2020
Photo of اللواء الثالث مقاومة يفشل محاولة تسلل حوثية في الجب شمال الضالع

اللواء الثالث مقاومة يفشل محاولة تسلل حوثية في الجب شمال الضالع

27 مارس، 2020
Photo of مدير منفذ الوديعة يوضح حقيقة فتح المنفذ

مدير منفذ الوديعة يوضح حقيقة فتح المنفذ

27 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق