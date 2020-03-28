مدير أمن عام يافع رصد يحذر جميع التجار من إستغلال الوضع الراهن بإحتكار السلع ورفع الأسعار

عدن24 | أحمد صالح العُمَري

حذر مدير أمن عام يافع رصد النقيب ”حسن قماطة” جميع التجار بشكل عام دون تحديد، وذلك من إحتكار المواطنين، ورفع الأسعار، في مقدمتهم تجار المواد الغذائية والإستهلاكية والخضار واللحوم وغيرها، من إستغلال ظروف الناس في هذه الأوقات العصيبة .

وقال النقيب ”قماطة” في تصريحًا له، بأن يوم عذاً السبت الموافق 28 مارس 2020م. سيقوم بحملة تشمل جميع تجار المواد الغذائية والإستهلاكية وأصحاب الخضار لمعرفة الأسعار وتوحيد بيع السلع وتحديدها بالتوافق مع جميع التجار والتواصل مع مكتب التجارة والصناعة ونشرها يوميًا على مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة الناس بالأسعار .

وأشار ”قماطة” في تصريحه إلى جميع المواطنين بالإبلاغ عن اَي شخص يقوم برفع الأسعار، أو إحتكار السلع، أو بيبيع سلعة بزيادة القيمة عن أسعار السوق المتعارف عليه ، وعلى الجميع أن يلزم الشراء عبر الفواتير حتى نعرف المتلاعبين والمخالفين .

وشدد النقيب ”قماطة” بأن الأمن لن يتهاون مع المحتكرين والمخالفين وغير الملتزمين بالأسعار الرسمية الصادرة عن مكتب التجارة والصناعة، محذراً من إستغلال الوضع الراهن لإحتكار الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، وأن الإجراءات القانونية ستطبق إلزاماً على الجميع .

وختتم النقيب ”قماطة” تصريحه داعيًا الجميع إلى التعاون، وأن يراقبون اللَّه خوفًا من عقابه، وأن يجعل جميع التجار مكانهم في مكان المواطن لا سميا في هذا الوضع المعيشي والوضع الكارثي.