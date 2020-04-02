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مدير أمن لودر يوجه رسالة لمالكي محطات الوقود بالمديرية

2 أبريل، 2020
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مدير أمن لودر يوجه رسالة لمالكي محطات الوقود بالمديرية

وجه مدير أمن لودر العقيد/الخضر محمد حمصان رسالة خاصة لمالكي محطات الوقود بالمديرية مفادها الإلتزام بالتسعيرة الجديدة المعتمدة من قبل شركة النفط.
وحذر من التلاعب بذلك واستقلال الهبوط العالمي للنفط مقابل مكاسب مادية على ظهور المواطنين.
وتوعد المخالفين بإغلاق محطاتهم بالشمع الأحمر في حالة ثبوت عدم التزامهم بتلك الأوامر.
يأتي ذلك في ظل التلاعب بالتسعيرة الجديدة من قبل بعض مالكي المحطات الوقودية وعدم التزام البعض بالتسعيرة الحالية المعتمدة.
 

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