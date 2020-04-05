مدير أمن مسيمير لحج يطالب ملاك محطات الوقود بالتقيد بسعر المشتقات الاخير

لحج ( المندب نيوز) خاص

زار صباح اليوم الملازم ياسين جهظر مدير شرطة مديرية المسيمير بمحافظة لحج محطات بيع المشتقات النفطية المنتشرة في المديرية.

وطالب الملازم جهظر خلال الزيارة ملاك المحطات بخفض اسعار مادتي البترول والديزل الى المستوى الذي اقرته وزارة النفط وصادقت عليه كل الجهات الرسمية، مشدداً على ضرورة التقيد والإلتزام بالتسعيرة الجديدة التي اقرت مؤخراً من قبل وزارة النفط.

واكد جهظر بان اي شخص يتعمد مخالفة هذه التعليمات والتعميمات والتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية العليا سيكون عرضه للإجراءات القانونية العقابية الرادعة ولن تتساهل او تتردد الأجهزة الأمنية بدورها عن محاسبته ليكون عبرة للآخرين.