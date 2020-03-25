مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت يقوم بنزولات ميدانية لمنع دخول وبيع القات بمدينة المكلا ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

قام المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأربعاء، بنزولات ميدانية لمنع دخول وبيع القات بمدينة المكلا.

وقد شملت النزولات الميدانية أمن مديرية بروم، والتي شدد العميد التميمي على قياداتها وأفرادها بعدم السماح بدخول القات، والتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه ويحاول إدخاله.

كما نفذ مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت نزولات إلى أسواق القات في منطقتي فوة وفلك، وقام بأحتجاز جميع المخالفين لقرار منع بيع القات، مؤكداً بأن الحملة مستمرة ولن تتوقف.