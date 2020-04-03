نخبة حضرموت

مدير أوقاف وادي حضرموت يدشن مبادرة أنت وطن التطوعية في حملة تعقيم وتنظيف عدد من جوامع مدينة سيئون: ⋆

3 أبريل، 2020
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سيئون (نخبة حضرموت) اعلام الحملة
دشن مدير عام الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت الأستاذ مراد صبيح مساء اليوم الخميس حملة مبادرة أنت وطن لتعقيم الجوامع والمساجد وتقديم سلة منظفات بالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت وبدعم من مكتب الصحة العامة والسكان وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي وباء كورونا.
ونفذت المبادرة نزول ميداني الى مسجد الجامع ومسجد طه ومسجد الريان ومسجد الرحمة ومسجد محمد بن عمر وستواصل المبادرة تنفيذ نزولها في تعقيم الجوامع و المساجد للحفاظ على سلامة المصلين من انتشار وباء كورونا.
وفي التدشين اكد مدير عام الاوقاف مراد صبيح على حرص مكتب الأوقاف في تعقيم المساجد والجوامع ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي تفشي عدوى فيروس كورونا ، مشيدا بجهود مبادرة أنت وطن في سعيها ومبادرتها بتنفيذ حملات التعقيم للمساجد والجوامع.
بدوره اشار المدير التنفيذي لمبادرة أنت وطن علي محمد باسبعين أن حملة التعقيم تأتي مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة، للتصدى لذلك الفيروس ولخدمة لأهالي والحفاظ عليهم من العدوى ولمنع والحد من انتشار الفيروس ، مبينا بأن الحملة مستمرة لخدمة لبيوت لله والمصلين فيه.

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