مدير إدارة الوحدة التنفيذية بأبين يلتقي مدير عام مياه الريف ومنسق وحدة الطوارئ بعدن ولحج

التقى أنيس اليوسفي مدير إدارة الوحدة التنفيذية بأبين بالأخ انور صالح طاهر نائب مدير عام مياه الريف بأبين وكذا المهندس أوسان جرهوم منسق وحده الطوارئ لمياه عدن ولحج.

في مستهل اللقاء رحب الاخ أنيس بالأخوة في مياه الريف مستمعاً منهم لأهم المشاريع التي تغذيها الموسسة العامة متطرقاً لأهم المشاريع أو المساعدات التي تقدمها المنظمات الداعمة للمؤسسة والتي منها تسهيل مهام الوحدة الانسانية، و لا سيما الخدمات الجسيمة التي قدمتها مياه الريف مستجيبةً في ذلك لنداءات ومناشدات المواطنين بشكل عام والنازحين على وجه الخصوص، متمثلاً بالتدخل العاجل الذي قدمته موسسة ميار في توفير 200 خزان سعة 200 لتر و 75 خزان سعة 2000 لتر وتوفير عدد من الحمامات الإسعافية للنازحين مقدماً الشكر الجزيل لكل المعنيين في انجاح هذا المشروع وإنهاء معاناة النازحين ولكن ورغم كل ذلك مازالت هناك العديد من المناطق لم يستهدفها المشروع املين أن يجدوا فرصه أخرى في المشاريع القادمة والذي لن يتخقق إلا بوجود تواصل واتصال منظم بين الوحدة التنفيذية ومؤسسة المياه بالمحافظة من جهة والمنظمات الداعمة من جهة اخرى .

واختتم اللقاء بوضع استراتيجية تواصل واضحة ورؤية محددة لأي مشاريع قادمة بإذن الله .

*من ريم محمد