عدن الغد
مدير إعلام انتقالي حبيل الجبر يطمئن على صحة مدير أمن ردفان
أجرى مدير إعلام انتقالي مديرية حبيل الجبر بردفان،الاستاذ قائد الحجيلي،مساء اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا بمدير أمن ردفان العقيد عبدالحكيم محمود صائل .
وذلك للاطمئنان على صحته من الوعكة الصحية التي تعرض لها بسبب الإجهاد العملي،وتمنى الحجيلي للعقيد صائل الشفاء العاجل من الوعكة الصحية .
مؤكدا بأن صحته تهم الجميع وذلك لدوره العظيم في خدمة الأمن والمجتمع،وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ردفان،ومواقفه الداعمة للقضية الجنوبية.
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