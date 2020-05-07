مدير إعلام زنجبار يعلن تأييده ومباركته لقرار المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية





اعلن مدير مكتب الإعلام بمديرية زنجبار الاستاذ محمد صالح عبدالرحمن تأييده ومباركته لقرار قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب والذي أعلن في الخامس والعشرون من ابريل الماضي بعد معاناة طويلة للشعب الجنوبي من ممارسات وعبث الحكومة الشرعية بالموارد المالية للبلاد وتردي الخدمات العامة بقصد إذلال وتركيع الشعب الجنوبي .



حيث أكد مدير مكتب الإعلام مديرية زنجبار في تصريح لوسائل الإعلام أن قرار المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب والسيطرة على موارده المالية قرار صائب وسليم وفي التوقيت المناسب بعد أن ضاق بالشعب الجنوبي ذرعاً بممارسات الحكومة الشرعية ونهبها للإيرادات المالية للعاصمة الجنوبية عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى وايقاف العبث بمقدرات الشعب الجنوبي .



وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود والوقوف صفاً واحداً في مواجهة اعداء الجنوب والمتربصين به والعمل بمبدى التصالح والتسامح ونبذ الفرقة والعنصرية والمناطقية المقيتة وتعزيز الوحدة الوطنية الجنوبية بين كافة شرائح المجتمع الجنوبي وان يكون كل الجنوبيين باختلاف توجهاتهم يداً واحدة في مواجهة كل التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الجنوب وشعبه وان لا نقف ضد إرادة الشعب وخياراته التي أعلن عنها بلسان من فوضه .



وقال لابد أن يلتف جميع الجنوبيين حول المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره الحامل الأساسي لقضية شعب الجنوب العادلة وتأييد ومباركة كل خطواته ومنحه الثقة والقوة أمام خصومه اعداء الجنوب الذين لايريدون للجنوب سوى الدمار والخراب والضعف والهوان لكي يسهل عليهم السيطرة عليه وبالتالي استمرار نهبهم لثرواته وموارده المالية لذلك لابد على الجميع استشعار المسؤلية الوطنية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب مع انتشار الأمراض والأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الوطن أمام مرأى ومسمع الحكومة الشرعية التي لم تحرك ساكنا تجاه معاناة الشعب الجنوبي وتسعى إلى تهييج الشعب ضد المجلس الانتقالي وتحميله المسؤلية التي عجزت عن تحملها بل تعمدت أن تصل الأمور إلى هذا المنحنى الخطير من أجل إثبات أن المجلس الانتقالي هو المسؤول عن هذا الفشل ويجب الثورة عليه، لذلك علينا جميعاً أن نقف إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي ومساعدته في تنفيذ قرار الإدارة الذاتية للجنوب وتمكينه من السيطرة على موارد الوطن وثرواته وتسخيرها في التنمية والبناء وتحسين الخدمات ومواجهة الأمراض والأوبئة كلاً من موقعه .



واضاف ادعوا السلطة المحلية بمديرية زنجبار محافظة أبين وجميع مديرات المحافظة والمسؤولين عن المكاتب التنفيذية إعلان التأييد والمباركة لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي اتخذها حرصاً منه على أبناء الشعب الجنوبي وحفاظاً على ممتلكات وموارد وثروات جنوبنا الحبيب من العبث بها وتبديدها من قبل المتنفذين والفاسدين في الحكومة الشرعية والمسيطرين على القرار فيها من حزب الاخوان المفلسين، فجميعنا اليوم نقف في خندق واحد وعلينا تحمل المسؤلية التاريخية أمام شعبنا وتفويت الفرصة على اعداء الشعب والوقوف صفاً واحداً من أجل عزة وكرامة الإنسان الجنوبي ولا نكون اعداء أنفسنا وأعداء لهذا الشعب فالمسؤولية اليوم تقع على الجميع ولا مفر منها .



وفي ختام حديثه دعا مدير مكتب الإعلام مديرية زنجبار القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين ممثلة بالعميد عبدالله الحوتري إلى تنفيذ قرار قيادة المجلس الانتقالي والسيطرة على كافة المرافق الحكومية الإيرادية ومفاصل الإدارة في المحافظة والمديريات والتضييق على الفاسدين والحفاظ على موارد المحافظة المالية من العبث بها ، وحيا تضحيات القوات المسلحة الجنوبية في كافة جبهات العزة والكرامة ووقوفها إلى جانب المشروع العربي ضد المشروع الإيراني الفارسي المجوسي الذي يهدد الأمة العربية بأسرها وكذلك تضحياتهم من أجل إعلاء ورفع راية الجنوب خفاقة وشامخة أمام صلف أعدائه وعنجهيتهم وتأمرهم عليه وأيضاً تضحيات الأحزمة الأمنية والنخب الجنوبية في مواجهة الإرهاب والقضاء علية والحد من خطورة عناصره، وترحم على الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى وفك اسر المعتقلين والأسرى الجنوبيين .

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