اليمن العربي

مدير البحث الجنائي يكشف تفاصيل حادثة وفاة شاب في عزبة سكنية بالمكلا

17 أبريل، 2020
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المكلا – اليمن العربي

كشف مدير البحث الجنائي بأمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد ياسر العامري، اليوم الجمعة، القصة الكاملة لوفاة شاب في أحد العزب السكنية بمدينة المكلا.

ونقل مركز الإعلام الأمني، عن العقيد العامري، أن الشخص الذي توفي مساء أمس، يدعى (ع، ق، ش) من محافظة إب، ويسكن في فندق أوسان سابقا والذي هو الآن مخصص للعزب الشبابية من العمال بديس المكلا، ويعاني من بعض الأمراض .. مشيراً بأن فريق مختص من البحث الجنائي والأدلة الجنائية مع مدير المركز الصحي بالأمن والشرطة باشروا بالنزول لمكان الحادثة بعد تلقينا بلاغ من غرفة العمليات بالمحافظة التي بدورها أبلغت كل الجهات الأمنية من أجل تأمين المكان.

وأضاف “العامري” إن الفريق الصحي التابع للأمن والشرطة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، وأطّلع مدير المركز الصحي على كافة التقارير الطبية والعلاجات المتواجدة بالقرب من جثة الشخص والتي تشير إلى إصابته بحمّى فيروسية.

وتابع قائلاً ” من باب الحرص تم تعقيم الجثة والمكان بالكامل من قبل الفريق الصحي وتكييس الجثة وتأمينها صحياً، وأخذ عينة من الدم وتسليمها لمكتب الصحة العامة للتأكد من إصابة الشخص بكورونا من عدمه، ولكن الفحوصات جاءات من مكتب الصحة تؤكد أن الشخص مصاب بذبحة صدرية مع وجود مؤشرات بحمّى فيروسية”.

وأكد بأن الأجهزة الأمنية فرضت إجراءات تحفظ على العمارة بشكل كامل وذلك من خلال منع الدخول والخروج إليها والقيام بعملية الرش التعقيمية.

وأشاد العقيد ياسر العامري بجهود غرفة العمليات والقوات الخاصة والنجدة وكافة الأجهزة الأمنية المشاركة في تأمين المكان ونقل الجثة بعد إكتمال الإجراءات اللازمة إلى مستشفى إبن سيناء والتحفظ عليها في الثلاجة.
 

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