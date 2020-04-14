مدير القيادة والسيطرة بأمن المحافظة يتفقد الشوارع والأحياء بالمدينة خلال الحظر لمجابهة فيروس كورونا ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

قاد العقيد / مرعي سعيد باخلعة مدير ادارة القيادة والسيطرة بأمن محافظة حضرموت الساحل بمعية الملازم / شوقي عمرون مدير ادارة التدريب والتأهيل بامن المحافظة مساء أمس الثلاثاء جولة ميدانية تفقد خلالها خطط إنتشار قوات الأجهزة الأمنية المكلفة بتنفيذ قرار السيد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس “كورونا” المستجد .

وشدد العقيد / مرعي باخلعه خلال الجولة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك ، مؤكداً على إستمرار تفعيل العمل الميدانى لكافة القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة .

والتقى العقيد مرعي باخلعة بالدوريات الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المدينة معرباً عن تقديره لما بُذل منهم من جهود لتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة أزمة فيروس “كورونا”، موضحاً أن الفلسلفة الأمنية لتنفيذ قرار الحظر تضع فى مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين .

ووجه العقيد مرعي باخلعة مدير إدارة القيادة والسيطرة بأمن محافظة حضرموت الساحل بضرورة الإلتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين فى حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر بإعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، موضحاً أن نجاح رجال الشرطة فى أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين، مؤكداً على أهمية التكاتف للعبور من تلك الأزمة، معرباً عن ثقته فى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها السلطة المحلية وقيادة الأمن العام والتى تهدف فى المقام الأول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم .

وأعرب عن ثقته فى تجاوب أبناء محافظة حضرموت مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها ، مؤكداً أن رجال الشرطة وأبناء المحافظة وكافة مؤسسات الدولة يداً واحدة من أجل الحفاظ على وطننا سالماً أمناً مطمئناً ، موضحاً أن كافة التقارير الواردة عكست وعى المواطنين وإلتزامهم بتنفيذ القرار .