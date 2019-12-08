مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية يضع حجر الأساس لمشروع انشاء اكبر مركز تجاري للموسسة بمحافظة حضرموت

ترجمة للقاء الذي عقده المدير التنفيذي للموسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي ، بمحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، لمناقشة التحضير لإنشاء مركز تجاري للموسسه بمدينة المكلا ، وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي في البدء بتنفيذ مشروع المجمع التجاري .

قام محافظ محافظة حضرموت ومعه مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية بوضع حجر الاساس لمشروع المركز التجاري للموسسة الاقتصادية اليمنية اليوم في مدينة المكلا ، الذي سيقام على مساحة 5 الآلاف متر مربع ، ويضم قاعة أفراح ومواقف سيارات ومطاعم سياحية وملحقات ، لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظة في ظل ما تشهده من استقرار في الوضع الامني .

واشاد المحافظ البحسني ، بهذا المشروع الذي سيمثل رافد اقتصاديا مهما للمحافظة و بالنجاحات التي تحققت للموسسة الاقتصادية اليمنية خلال الفتره الماضية ، والجهود الكبيرة لقيادة الموسسة ممثلة بالعميد سامي السعيدي الذي نهض بالموسسة من الصفر.

من جانبه أكد المدير التنفيذي للموسسه الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي ، ان المشاريع التنموية مستمرة في عموم المحافظات المحرره وتشكل كافة القطاعات .

حيث أوضح السعيدي ، ان وضع حجر الاساس لمشروع المركز التجاري يمثل نافذه جديدة للنشاط الاقتصادي التي تخطوها المؤسسة الاقتصادية اليمنية بعد استعادة نشاط فروعها في مختلف المحافظات المحررة انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن .

واضاف ، ان المؤسسة بدأت اليوم مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي التي تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص لتؤسس توازن اقتصادي بين القطاعين الحكومي الخاص الذي يعود بالنفع لخدمة المواطن .. مؤكدا ان المشروع يأتي في إطار البرنامج التنموي الذي تنفذه المؤسسة الاقتصادية لتحريك عجلة التنمية في مختلف القطاعات وفي جميع المحافظات .