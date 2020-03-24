كريتر سكاي

مدير المعلا:أمهل الحكومة الشرعية الى يوم غدا حتى تلبية متطلبات المديرية لمجابهة كورونا مالم سنتخذ هذا الخيار

24 مارس، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

قال مدير المعلا فهد مشبق:امهل الحكومة ومكتب الصحة في عدن الى غدأ لتلبية متطلبات المديرية لمجابهة الجائحة وتوفير ماطلبناه منهم.

واضاف:او سنتجه للتجار ومطالبتهم باحتياجات المديرية وتوفير ماقصرت فيه الحكومة تجاه المديرية وسنكشف كل شيء للمواطنين .

واختتم:معاناة كبير نعانيها بسبب التخاذل الحكومي تجاه متطلبات المديرية لمجابهة الجائحة ومازلنا نطالبها ولكن دون استجابة،وسيتم توقيف المدارس الخاصة والزامها بقرار وزارة التربية في ايقاف الدراسة وقد اوقفنا امس احداها لم تلتزم.

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