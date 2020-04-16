4 مايو

مدير الهيئة العليا للأدوية : نواجه صعوبة في استيراد المواد الخاصة بمكافحة وباء كورونا

17 أبريل، 2020
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الجمعة – 17 أبريل 2020 – الساعة 12:00 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


قال الدكتور عبد القادر الباكري مدير الهيئة العليا للأدوية :” ان المخزون من المواد الخاصة بمكافحة فايروس كورونا تكفي لمدة سنتين، لكن ظهور الجائحة أدى إلى نقصها في السوق خلال أشهر قليلة”.
وأوضح في تصريح خاص لإذاعة هناء عدن أنه في الوقت الحاضر نواجه صعوبات في استيراد هذه المواد من الخارج، بسبب إغلاق المنافذ لأغلب دول العالم، وكذلك حاجة الدولة المصدرة لهذه المواد لمجابهة كورونا.
وفيما يخص وجود بعض الأدوية المهربة في السوق المحلية، أشار الباكري ان الجهات القائمة على المنافذ البرية، والبحرية، والجوية، هي المسؤولة عن دخول هذه الأدوية، ويجب عدم السكوت على هذا، لأن لها أضرارا جسيمة على صحة المواطنين.

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