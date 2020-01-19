مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة أبين يلتقي بمؤسستي البادية وروابي ردفان

التقى مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة ابين عضو لجنة الاستجابة الطارئة أنيس اليوسفي برئيس مؤسسة البادية الاستاذ محمد علي سالم والاستاذ فايز عمرعلي رئيس قسم الطوارئ والمشاريع بالمؤسسة, والاستاذ صلاح صالح بازجر مدير الشئون الاجتماعية بالمؤسسة والاخ عبد الرزاق البكري رئيس مؤسسة روابي ردفان.

ورحب اليوسفي بفريق مؤسسة البادية مستمعا عن اهم التدخلات التي يريد ان ينفذها الفريق في عدد من مخيمات النازحين, حيث عبر اليوسفي عن بالغ امتنانه لمؤسسة البادية وعن اعمالها الانسانية التي تقدمها في الجانب الخيري والاغاثي والمساعدات الانسانية, مستعرضا لهم الحالة المأساوية التي يعيشها النازحين في المخيمات وافتقاد الرعاية الصحية وجميع الاحتياجات.

مناشدا المنظمات الدولية وشركاء العمل الانساني بالتدخل العاجل حيث عبر رؤساء المؤسسات والفريق الزائر عن بالق شكرهم لمدير الوحدة التنفيذية لما لاقوه من تعاون ومساعدة.

كما عبر اليوسفي عن بالغ شكره لمحافظ محافظة أبين اللواء ابو بكر حسين والامين العام للمجلس المحلي السيد مهدي الحامد, كما شكر قيادة مؤسسة البادية متمتين للجميع التوفيق والنجاح.