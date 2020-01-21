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مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بابين يلتقي بمدير مؤسسة ميار ومسئول مشروع المفوضية السامية بعدن

21 يناير، 2020
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التقى صباح اليوم الثلاثاء, الاستاذ انيس اليوسفي مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين مشرف المحافظة لدى مشروع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين, ومعه الدكتور عبد المنعم الكلدي المدير التنفيذي لمؤسسة الخليج العربي للتنمية بالأخ ايمن حسن الاهدل مدير مؤسسة ميار.

واستمع اليوسفي الى شرح مفصل عن تدخلات مؤسسة ميار في مخيمات النازحين, حيث قدمت عدد من الخزانات والحمامات ومواد النظافة.

واشاد الاستاذ اليوسفي بالدور والعمل الانساني الذي تقدمه مؤسسة ميار في ابين حيث بين اليوسفي ان مؤسسة ميار تعتبر من المؤسسات البارزة من حيث الشفافية والاخلاص في العمل, كما طالب اليوسفي مؤسسة ميار والمؤسسات الاخرى والمنظمات الدولية بالتنسيق المباشر مع السلطات المحلية والوحدة التنفيذية مثمنا دورهم واعمالهم, كما ثمن دور الدكتور السعدي في تسهيل عمل المنظمات .

وتقدم مدير مؤسسه ميار بالشكر للأستاذ اليوسفي علا تعاونه المستمر وتسهيل عمل المؤسسة في المخيمات .

كما التقى مدير الوحدة اليوسفي مسئول مشروع المفوضية السامية بعدن الأستاذ بسام علوي الذي اطلع اليوسفي عن العمل في ادارة المشروع والتدقيق في عملية التقارير, متمتين للجميع التوفيق والنجاح .

حضر اللقاء المهندس بكيل جمال ضابط مشروع تقرير النظافة والاستاذ يوسف انور عبدالله عضو الوحدة التنفيذية.

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