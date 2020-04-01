عدن الغد

مدير الوحدة التنفيذية للنازحين يناشد السلطة المحلية والمنظمات الدولية بتوفير المياه للنازحين

1 أبريل، 2020
0
مدير الوحدة التنفيذية للنازحين يناشد السلطة المحلية والمنظمات الدولية بتوفير المياه للنازحين

 
أطلق مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة ابين،الاستاذ انيس اليوسفي مناشدة للسلطة المحلية وللمنظمات الدولية بتوفير مياه الشرب للنازحين في منطقة الكود وساكن الرديني وبعض مواقع المتواجد فيها مخيمات للنازحين.
وأوضح اليوسفي ان المقاول علي الجعوني كان يقوم بتوفير المياه للنازحين لها ضمن عقد تم بين المقاول الجعوني ومؤسسة ميار لتعبئة الخزانات وقام من خلال ذلك بتوفير ٨مليون لتر ماء للمخيمات والذي انتهى عقده مع مؤسسة ميار ،لهذا نطالب من السلطه المحلية والمنظمات الدولية بعمل حلول لهذه الشريحة من خلال تجديد العقد مع المقاول الجعوني ،او توصيل شبكة مياه للمخيمات لكون تلك الأسر أصبحت بدون ماء.
تجدر الاشارة أن مؤسسة ميار من ضمن المؤسسات النشطة التي عملت وساعدت في توفير الخزانات والمياة لمخيمات النازحين تخفيفا منها لمعاناتهم .
المكتب الاعلامي للوحدة التنفيذية في ابين

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التنفيذية الدولية السلطة المحلية المياه الوحدة بتوفير للنازحين مدير والمنظمات يناشد

إقرا أيضا

Photo of شرطة التواهي تبدأ تطبيق حظر التجول

شرطة التواهي تبدأ تطبيق حظر التجول

1 أبريل، 2020
Photo of منظمة ( CSSW ) بأبين تدشن حملة توعوية في ( 4 ) مديريات بأبين ..

منظمة ( CSSW ) بأبين تدشن حملة توعوية في ( 4 ) مديريات بأبين ..

1 أبريل، 2020
Photo of حملة اعتقالات بخور مكسر

حملة اعتقالات بخور مكسر

1 أبريل، 2020
Photo of فريق ينابيع الخير يقدمن مبادرة شبابية تطوعية في حملات توعية ضد كورونا بالضالع

فريق ينابيع الخير يقدمن مبادرة شبابية تطوعية في حملات توعية ضد كورونا بالضالع

1 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق