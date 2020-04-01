مدير الوحدة التنفيذية للنازحين يناشد السلطة المحلية والمنظمات الدولية بتوفير المياه للنازحين



أطلق مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة ابين،الاستاذ انيس اليوسفي مناشدة للسلطة المحلية وللمنظمات الدولية بتوفير مياه الشرب للنازحين في منطقة الكود وساكن الرديني وبعض مواقع المتواجد فيها مخيمات للنازحين.

وأوضح اليوسفي ان المقاول علي الجعوني كان يقوم بتوفير المياه للنازحين لها ضمن عقد تم بين المقاول الجعوني ومؤسسة ميار لتعبئة الخزانات وقام من خلال ذلك بتوفير ٨مليون لتر ماء للمخيمات والذي انتهى عقده مع مؤسسة ميار ،لهذا نطالب من السلطه المحلية والمنظمات الدولية بعمل حلول لهذه الشريحة من خلال تجديد العقد مع المقاول الجعوني ،او توصيل شبكة مياه للمخيمات لكون تلك الأسر أصبحت بدون ماء.

تجدر الاشارة أن مؤسسة ميار من ضمن المؤسسات النشطة التي عملت وساعدت في توفير الخزانات والمياة لمخيمات النازحين تخفيفا منها لمعاناتهم .

المكتب الاعلامي للوحدة التنفيذية في ابين