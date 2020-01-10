مدير امن محافظة الضالع وقائد القوات الخاصة يقومون بتحكيم مدير عام قعطبة بعد محاولة الاعتداء عليه

في موقف تاريخي مشرف قام العميد الركن عدلان الحتس مدير امن محافظة الضالع ومعه العميد ابوفارس قائد القوات الخاصة ومدير قسم شرطة سناح العقيد صامد سناح وعدد من القيادات الامنية والعسكرية وقادة المقاومة في الضالع وقعطبة صباح اليوم الجمعة 10 يناير بتحكيم العقيد احمد ناجي المريسي مديرعام قعطبة إلى منزله في قرية القحيلة بمريس نتيجة محاولة الاعتداء التي قام بها مرافقي نائب مدير امن المحافظة بليغ الحميدي على المدير العام وسيارته يوم الاحد الماضي أثناء تواجده في مبنى السلطة المحلية بقعطبة.

حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم مديرعام قعطبة وعدد من مشائخ ووجهاء مريس.

وفي كلمة مقتضبه له قدم العميد الحتس الشكر والتقدير لمديرعام قعطبة ومشائخ واعيان مريس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدًا بانهم جاءوا محكمين ومشرفين لمديرعام قعطبة ومريس فيما حصل من سوء وتفاهم وخطاء على المدير العام..مؤكدا بان ابناء الضالع ومريس اخوه منذ عشرات السنيين وبان مريس هيا حامية وبوابة الضالع وتربط مريس بالضالع روابط اجتماعية واخوية ونضالية منذ القدم وقد اثبتت لنا السنوات والحرب الماضية ذلك من خلال المتارس والجبهات فالضالع ومريس تقاتل في مترس وخندق واحد ضد العدو الحقيقي المتمثل في ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران التي هيا عدو الجميع وان مصيرمريس والضالع مشترك.

واكد لحتس بان قيادة المحافظة وقيادة المجلس الانتقالي وقيادة الامن والمقاومة لن تسمح لاي كان افتعال المشاكل والصراع والفتن بين ابناء الضالع وقعطبة ومريس بغرض زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة وإثارة النعرات بين ابنائها التي الجميع بغنى عنها.

من جانبه قائد القوات الخاصة ابوفارس قدم الشكر والتقدير لمدير امن المحافظة على كل الجهود التي بذلها من اجل إحتواء المشكلة ومتابعته للقضية وعمل المعالجات والحلول الازمه لها.

مثمناً ومقدرا جهود مدير امن المحافظة ومدير عام قعطبة الذين تعاملو بالحكمة والعقل والصبر مع هذه القضية وانهم فوتوا الفرصة على الاعداء والمتربصين وميلشيات الحوثي الارهابية التي تعمل ليل نهار من اجل إثارة النعرات والفتن والفوضى واقلاق الامن والاستقرار بالمحافظة بعدان فشلت في إحراز اي تقدم لها في جبهات مريس وقعطبة والضالع.

من جانبهم مديرعام قعطبة ومشائخ ووجهاء مريس رحبوا بمدير امن المحافظة وقائد القوات الخاصة وكل القيادات الامنية وقيادات المقاومة الذين شرفوهم بحضورهم ومجيئهم مثمنين كافة الجهود التي بذلتها قيادة المحافظة ومدير امن المحافظة وقائد القوات الخاصة وقيادة المجلس الانتقالي من أجل احتواء المشكلة ومعالجتها وتوثيق اواصر ألاخوة والعلاقة بين الضالع ومريس التي كانت وستظل قوية وراسخة رسوخ جبال مريس والضالع برجالها الابطال والشجعان موطن الثوار والاحرار والمناضلين.

