مدير تربية خنفر يعزي الاستاذ زيان بوفاة ابن عمه

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

بعث الاستاذ محمود علي سبعة مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر برقية عزاء ومواساة عزّ فيها الاستاذ زيان احمد فرج مدير مدرسة سمية ام عمار بمنطقة المخزن

بوفاة ابن عمه رامون محمد احمد فرج يوم امس

وعبر مدير تربية خنفر في برقيته عن خالص العزاء والمواساة وبهذا المصاب الجلل فإننا اذ نعزي أنفسنا ونعزي أسرة ال فرج وجميع أقاربهم ” ونعبر لهم عن خالص تعازينا وعظيم مواساتنا بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى .

رحمة الله عليه مترحمين على روحه الطاهرة ، سائلينً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان .

وإنا لله وإنا اليه راجعون .المعزون :-

مدير مكتب التربية بخنفر وموظفي المكتب والمعلمينعنهم الاستاذ محمود سبعه

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