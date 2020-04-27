عدن الغد

مدير تربية خنفر يعزي الاستاذ زيان بوفاة ابن عمه

27 أبريل، 2020
0
مدير تربية خنفر يعزي الاستاذ زيان بوفاة ابن عمه

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
بعث الاستاذ محمود علي سبعة مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر برقية عزاء ومواساة عزّ فيها الاستاذ زيان احمد فرج مدير مدرسة سمية ام عمار بمنطقة المخزن
بوفاة ابن عمه رامون محمد احمد فرج يوم امس
وعبر مدير تربية خنفر في برقيته عن خالص العزاء والمواساة وبهذا المصاب الجلل فإننا اذ نعزي أنفسنا ونعزي أسرة ال فرج وجميع أقاربهم ” ونعبر لهم عن خالص تعازينا وعظيم مواساتنا بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى .
رحمة الله عليه مترحمين على روحه الطاهرة ، سائلينً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان .
وإنا لله وإنا اليه راجعون .المعزون :-
مدير مكتب التربية بخنفر وموظفي المكتب والمعلمينعنهم الاستاذ محمود سبعه

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ابن الاستاذ بوفاة تربية خنفر زيان عمه مدير يعزي

إقرا أيضا

Photo of مكتب الصناعة والتجارة بالحديدة يلزم تجار ومستوردي المواد الغذائية بتثبيت الأسعار وفقا لما كان عليه مطلع مارس الماضي

مكتب الصناعة والتجارة بالحديدة يلزم تجار ومستوردي المواد الغذائية بتثبيت الأسعار وفقا لما كان عليه مطلع مارس الماضي

27 أبريل، 2020
Photo of شبوة.. مصدر قبلي بمديرية الروضة يوضح ماحصل في جبل الحاول

شبوة.. مصدر قبلي بمديرية الروضة يوضح ماحصل في جبل الحاول

27 أبريل، 2020
Photo of محافظ البيضاء يطلع على سير العمليات القتالية في مديرية مكيراس

محافظ البيضاء يطلع على سير العمليات القتالية في مديرية مكيراس

27 أبريل، 2020
Photo of استشهاد أمام مسجد العقلة مديرية الصومعة بالبيضاء بقصف حوثي

استشهاد أمام مسجد العقلة مديرية الصومعة بالبيضاء بقصف حوثي

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق