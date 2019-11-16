مدير تربية لودر في زيارة تفقدية خاصة لمدرسة عثمان بقرية ثرة

كعادته في التفقد والنزول مدير التربية والتعليم م/ لودر الاستاذ ناصر عوض موسى الذي لايكل ولايمل وخاصة وضع المدارس التي تقع في خط النار كحال مدرسة عثمان بثرة الذي نفذ اليها زبارة تفقدية يوم الاربعاء الماضي يرافقه الاستاذ جمال الهبة سعيد رئيس قسم التنسيق والمتابعة وذلك نتيجة للضربة التي تلقتها المدرسة من المليشيات الحوثية اضافة إلى ذلك تفقد احوال التلاميذ في ظل الاجواء الباردة التي نعيشها اليوم من جانب واخر لتلف الخيام التي تأويهم التي مر عليها اكثر من اربعة اعوام والتلاميذ يعانون الامرين.

وخلال هذه الزيارة التفقدية اشاد مدير تربية لودر بالدور الكبير والجهد الذي يبذل من قبل إدارة ومعلمين المدرسة رغم الظروف الاستثنائية الصعبة جدا التي تمر بها وتختلف اختلاف في واقعها عن كل مدارس المديرية.

وقد استهل موسى في حديثه بان الامور تبشر بخير وان الاولوية سوف تكون من نصيب مدرسة عثمان لامناص من ذلك نتيجة لوضعها الحرج التي تمربه .

وفي ختام الزيارة كرر مدير تربية لودر شكره وتقديره لإدارة المدرسة ممثلة بالاستاذ عارف علي ناصر مدير المدرسة ووكيلها الاستاذ امين مزاحم على جهودهم الجبارة التي تبذل في سبيل الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمة رغم الصعوبات وشحة الامكانات التي تواجههم.

*من الخضر البرهمي