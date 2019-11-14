مدير تربية لودر وفريق التوجيه التربوي في زيارة مفاجئة لمدرستي ناجي والصديق

من دون سابق انذار وبحسب الزيارات المكوكية الفجائية التي رسمها واعدها مكتب تربية لودر بالاستعانة برئيس واعضاء الفريق التربوي وفقا وللبرنامج الخفي الذي نحن بصدده اليوم للاستجابة الطارئة لكل مدارس المديرية لكشف ما بين حيطانها من دلالات تعكس واقع اكيد للعملية التربوية والتعليمية بطريقة كشف المستور الذي هو الهدف من الزيارة .

وقبل البدء في تفاصيل الخبر نشكر إدارة ومعلمين ومعلمات ناجي التاريخ والصديق الابداع على كل مايبذل من جهود لامسناها بصدق وحقيقة،، وفي الزيارة التي نفذت اليوم الخميس لم نتوقع ما شاهدناه من اعدادات وخطط بكافة اشكالها وانضباط وظيفي والتزام بالوقت وقطع قدر كبير من المنهاج مقارنة مع مدارس اخرى ، كذلك طلاب وطالبات سنة تاسعة في كلتا المدرستين نتمنى ان تقتدي بهم بقية مدارس المديرية لتتقدم في مسيرتها التعليمية بشكل ارقى وافضل .

وخلال الزيارة اطلعا مدير تربية لودر واعضاء الفريق على كافة المستجدات التي كان من ابرزها العمل التربوي والتعليمي المرتب والمنظم موقعين بامضاءاتهم في السجلات التي دونت فيها كل الملاحظات ،، مقدمين شكرهم وتقديرهم لإدارة ومعلمين ومعلمات ناجي والصديق اللاتي هن فعلا التاريخ والابداع .