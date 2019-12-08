مدير تربية لودر يتفقد مجال امشعة التعليمي ومدرسة عوض موسى للبنات

تفقد اليوم الاحد الاستاذ ناصر عوض موسى مدير تربية لودر يرافقه الاستاذ محمد عبدالله بوفرج رئيس قسم التجهيزات مجال امشعة التعليمي ابتداء في الصباح الباكر بمدرسة الشهيد عوض موسى للبنات للاطلاع على الترتيبات والتجهيزات لخوض امتحانات الفصل الدراسي الاول المزمع اجراءها مع مطلع الاسبوع المقبل

واثناء الزيارة التي عودنا عليها الاستاذ القدير ومربي الاجيال والمخضرم في العصور الثلاثة ماقبل واثناء ومابعد الزمن الجميل ابو عوض العزاني متحدثا مع كل معلمين وإدارات المدارس المزارة مدرسة الشهيد عوض موسى للبنات ومدرسة امشعة الاساسي والثانوي ومدرسة امنجدة شارحا لهم حجم المعاناة التي تقع على عاتق مكتب التربية والتعليم م/ لودر وبتكاتف وتعاون المخلصين نستطيع ان بحر سويا ونخوض تجربتنا التربوية والتعليمية بسلام وخاصة في ظل هذه الاوضاع الحرجة التي تعيشها البلاد

كما نوه في حديثه إلى ضرورة الالتزام الوظيفي والعمل على تكريس جهود الادارات المدرسية في المراقبة بعناية وعن كثب في كل من تسول له نفسه الاخلال باللوائح المدرسية معربا في سياق خطابه إلى الالتزام بكل شاردة وواردة في مانصت عليه تعاميم مكتب التربية والتعليم م/ ابين وخاصة في جدولة الامتحانات للفصل الدراسي الاول

شاكرا لكل الادارات المدرسية المزارة مايبذل من جهود كبيرة نلمسها يوما عن يوم في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وتأسيس قواعد صلبة ومتينة لاجيال اليوم



* من الخضر البرهمي