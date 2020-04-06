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مدير تربية مودية يجتمع برؤساء الأقسام لمناقشة قرار تزمين الفصل الدراسي الثاني وبعض القضايا التعليمية

6 أبريل، 2020
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مدير تربية مودية يجتمع برؤساء الأقسام لمناقشة قرار تزمين الفصل الدراسي الثاني وبعض القضايا التعليمية

ترأس مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية مودية الأستاذ “سعيد محمد عبدالله” أجتماعًا موسعَا ضم رؤساء الأقسام بالمكتب لمناقشة قرار وزير التربية والتعليم الخاص بتزمين الفصل الدراسي الثاني.
وفي بداية الأجتماع رحب مدير تربية مودية أ. “سعيد محمد عبدالله” برؤساء أقسام مكتب التربية.
وناقش الاجتماع قرار تزمين الفصل الدراسي الثاني إلى جانب مجمل من القضايا المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية بالمديرية.
هذا وقد خرج الاجتماع برؤية موحدة.. مؤكدة على جميع مدراء المدارس في المديرية تنفيذ ما جاء في القرار الوزاري الخاص بتزمين الفصل الدراسي الثاني.
وكما خرج ايضا بضرورة عقد لقاءً موسعًا مع مدراء المدارس في المديرية وحدد اللقاء يوم الخميس القادم 2020/4/9م.
حضر اللقاء رؤساء أقسام الأمتحانات أ. نبيل عمير والتعليم العام أ. يونس العبد والتوجية أ. موسى السيد والأحصاء أ. محمد القمادي والخدمة الأجتماعية أ. عبدالله الهضام والأنشطة أ. خالد الميسري.
 
الإعلام التربوي مودية

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