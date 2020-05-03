مدير خورمكسر الجعدني: اشكر كل الجهات المانحة على تدخلها لمساعدتنا في شفط مياه الأمطار وطفح المجاري بالمديرية

عدن (تحديث نت) خاص:

وجه مدير عام مديرية خورمكسر الأستاذ ناصر الجعدني رسالة شكر وتقدير لكل الجهات الدولية المانحة على تدخلاتها للطائرة لمساعدتنا في شفط مياه الأمطار وطفح المجاري في المديرية.

وقال الأستاذ ناصر الجعدني مدير عام مديرية خورمكسر في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، اتقدم بالشكر والتقدير للجهات الدولية المانحة التي ساهمت في تخفيف معاناة الناس عبر تدخلها في شفط مياه الأمطار وطفح المجاري في الأحياء الشعبية والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية في المديرية.

وأضاف الجعدني : نشكر كل الجهات والافراد الذين ساهموا بشكل كبير في تخفيف معاناة الناس عبر تدخلاتهم العاجلة، كما اخص بالشكر لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS وللبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني وكل من ساهم وشارك في الاعمال التطوعية لإنقاذ المديرية، على جهودهم المبذولة في تخفيف معاناة الناس والمساهمة الفاعلة في اعادة سير عمل الخدمات وتطبيع الحياة بالمديرية.

الجدير بالذكر ان جميع مديريات محافظة عدن قد تضررت وغرقت وتوقفت فيها خدمات الكهرباء والمياه بسبب غزارة مياه الأمطار والسيول جراء المنخفض الجوي بتاريخ 21 ابريل