مدير خور مكسر الجديد ينفي استلامه أي مبالغ مالية منذ تعيينه

نفى مدير عام خور مكسر الجديد ماجد الشاجري ان يكون قد تسلم أي مبالغ مالية منذ تعيينه مديرا عاما للمديرية .

وأكد الشاجري انه لم يستلم أي أموال.

واصدر الشاجري بيانا بهذا الخصوص جاء فيه:

*براءة للذمة*



أنا ماجد الشاجري القائم بأعمال مدير عام مديرية خور مكسر ابرئ نفسي وانفي انني لم استلم اي مبلغ مالي يخص مديرية خور مكسر من ذو ان عينت بهذا المنصب واقول لأي شخص اي كان اسمه او صفته ان كنت تتهمني انني استملت مبالغ تخص المديرية ولم اقوم بواجبي كمسؤول عنها فهل لديك ما يثبت قولك.



حيث انني كشخص في هذا المنصب ولديه مسؤليه وضمير يانبني على ما ارئ او اسمع من معاناه للمواطني في المديرية من تدفق السيول الئ منازلهم وغرق الشوارع وانتشار الاوباءه والحميات من خلال البعوض الذي يتواجد في المستنقعات التي خلفتها الامطار، لم اجلس مكتوف الأيدي… بل ذهبت لطلب المساعدات والتدخل العاجل من المنظمات الدولية والمحلية وهي اليوم تقدم وستقدم من أجل التخفيف من معانات المواطنين.



كما اشيد بالجهود التي تقدمها المنظمات الدولية والمحلية ولا انسى جهود رجال الخير والإحسان وابناء وشباب خور مكسر الأوفياء والشرفاء الذين اثبتت الكارثه تلاحمهم والتكاتف من أجل مصلحة مديريتهم واشكر عمال الصرف الصحي وعمال النظافة وعمال المؤسسة العامة للكهرباء على ما يقدموه من أجل المواطنين.



والله على ما أقول شهيد

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