مدير خور مكسر يتفقد أعمال النظافة ويدعو المواطنين لوضع القمامة بالمواقع المخصصة

تفقد ماجد الشاجري مدير عام مديرية خور مكسر صباح اليوم يرافقه ربيع لطف مدير ادارة النظافة بالمديرية أعمال النظافة ورفع المخلفات في حي السعادة وجولة دنبع. حي عبود ،الاحمدي ،القرية الروسية ،حي جمال ،والدائري .بمشاركة ثلاثة قلابات كبيرة وشيول تابعة لصندوق النظافة .

واشاد مدير خور مكسر بدعم قيادة صندوق النظافة ممثلة بالمهندس / قائد راشد مدير عام الصندوق في توفير المعدات من قلابات وشيولات والتجاوب الدائم مع السلطة المحلية في مديرية خور مكسر مباشرة او عبر مكتبهم ممثلا بمدير مكتب النظافة ربيع لطف وعمال النظافة في المديرية وذلك في تنفيذ الحملات وكذا في ديمومة واستمرار الاعمال اليومية للنظافة .

ودعا الجميع الى بذل مزيد من الجهد لتحسين منظر ومظهر المديرية كما حث المواطنين الى التعاون مع عمال النظافة فيوضع اكياس القمامة بمواقعها الصحيحة .

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