عدن الغد

مدير شرطة خورمكسر يعقب لعدن الغد حول البسط على جزء من مبنى القسم (نسخة اضافية)

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 21 دقيقة
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مدير شرطة خورمكسر يعقب لعدن الغد حول البسط على جزء من مبنى القسم

 
تلقت صحيفة “عدن الغد” تعقيبا من العقيد سالم عبدالله السعدي مدير شرطة خورمكسر حول خبر البسط على جزء من مبنى القسم .
وقال العقيد السعدي ان مواطن يسكن بجانب مقر الشرطة قام ببناء سور صغير بجانب منزله ودخل بشكل قليل داخل مقر الشرطة وهو كان يريده حرم لمنزله وقد اوقفناه عن ذلك فورا.
وأضاف انه تم تشكيل لجنة خاصة من بعد ايقافه وتحويله الى الجهات الامنية المختصة وقامت اللجنة بالحكم عليه قانونيا بإزالة السور ونزل “شيول” تابع للامن وقام بإزالة السور وانتهت المشكلة .
وبين السعدي ان المواطن اعتذر عن ذلك وأكد ان ما قام به ليس كبسط او محاولة للتوسع وانما كان يريده كحرم لمنزله وهو من اسرة معروفة وانتهى الامر بصورة ودية وقانونية .
ودعا السعدي وسائل الاعلام الى تحري المصداقية في نقل الاخبار وعدم استقاء المعلومات من أي جهات اخرى وابوابنا مفتوحة للكل وان تأخذ مصادرها من الجهات المختصة .

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