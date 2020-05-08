عدن تايم

مدير شرطة ساحل حضرموت : اجراءاتنا الاحترازية تأتي من أجل الحفاظ على حياة المواطنين

8 مايو، 2020
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قال مدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، بأن قرار الحظر الذي أعلنته السلطة المحلية بالمحافظة جاء كنتيجة طبيعية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد ووصوله إلى حضرموت من جديد عقب تفشيه في محافظة عدن.

واوضح العميد التميمي بأن الإجراءات الاحترازية التي اقرت تهدف بشكل أساسي للحفاظ على حياة المواطنين وحمايتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو نقله إلى أسرهم وعائلاتهم، داعيا المواطنين الى أن يدركوا بأن كل الإجراءات التي اقرتها السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة تهدف لمصلحتهم وحمايتهم.

وشدد العميد التميمي على عدم استغلال الوباء والإجراءات الإحترازية التى اقرتها السلطة من قبل المكونات المختلفة، داعيا كافة الجهات والمواطنين إلى مزيد من التعاون مع الجهات المختصة ومساندتها في جهودها لحماية المواطنين وأرواحهم.

واكد مدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أن كافة المراكز الأمنية وخطوط الاتصال المجانية الساخنة مفتوحة على مدار 24 ساعة لخدمة المواطن وحمايته وأسرته والمجتمع من مخاطر هذا الوباء الخطير.

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