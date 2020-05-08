عدن الغد

مدير شرطة كابوتا : قوات أمنية اقتحمت الشرطة واحتجزت الجنود 

8 مايو، 2020
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مدير شرطة كابوتا : قوات أمنية اقتحمت الشرطة واحتجزت الجنود 

 
قال مدير قسم شرطة كابوتا العميد علي منصور الجرادي ان قوة من اللواء الرابع دعم واسناد هاجمت مقر الشرطة واحتجزت عدد من الجنود .
وأشار الجرادي في تصريح صحفي تلقته صحيفة “عدن الغد” ان القوة التي هاجمت مقر الشرطة اقتحمت المكان واعتدت على الموظفين فيه بصورة مخالفة للقانون .
وأشار إلى ان عملية الاقتحام تمت على خلفية قيام الشرطة بالقاء القبض على شخص قام بسرقة طقم تابع لالوية العمالقة وبيعه .
وأكد الجرادي ان ماحدث بادرة خطيرة استهدفت قسم الشرطة والعاملين فيه موضحا بان الجنود تم سلبهم اسلحتهم .
ودعا الجرادي إلى تحرك عاجل يعيد للشرطة هيبتها واحترامها ومحاسبة من قام بهذا الفعل مؤكد تمسك الشرطة وادارتها بحق الرد بخصوص ماحدث.

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