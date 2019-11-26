مدير شركة الريادة للخرسانة: نعمل على تلبية حاجة السوق والمساهمة في التنمية والاعمار



ناقش فريق التحضيرات لـ” مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات” مع رجل الأعمال الاستاذ عبدالفتاح الشعبي- مدير عام شركة الريادة للخرسانة الجاهزة المحدودة- اليوم الاثنين،25 نوفمبر2019، مشاركة شركة الريادة في المؤتمر والمعرض، المقرر انعقاده مطلع العام المقبل 2020.

وتطرق اللقاء إلى المزايا التي تحصل عليها الشركات المشاركة في المؤتمر والمعرض، والذي يتم من خلاله الترويج للشركات والعلامات التجارية وفتح أفاق وفرص جديدة للتواصل بين مجتمع الاعمال، ولما يسهم في تحريك الاعمال في قطاع البناء والمقاولات ويشهد نمو إيجابي ويبشر بأفاق واعدة في هذا المجال.

واطلع عبدالفتاح الشعبي- مدير عام شركة الريادة للخرسانة الجاهزة المحدودة- فريق المؤتمر، على إمكانات وقدرات الشركة والخدمات التي تقدمها في مجال الخرسانة؛ مؤكدا حرص الشركة على المشاركة في مؤتمر ومعرض عدن الأول للمقاولات والبناء.وقال عبدالفتاح الشعبي- إن الشركة تعمل بأحدث التقنيات الفنية، ووفقا لمعايير الجودة، وبوسائل تقنية حديثة منها لوحة التحكم بعناصر المواد الكترونياً.واضاف الشعبي، ان انشاء الشركة جاء للمساهمة في رفد السوق بمتطلبات التنمية والإعمار، فبعد الحرب تحدث نهضة اعمار، ويزيد الطلب على مدخلات البناء والمقاولات.واشار مدير عام شركة الريادة للخرسانة الجاهزة المحدودة، خلال حديثه مع فريق المؤتمر، إلى أن الشركة توفر خدماتها ومنتجاتها في الوقت الحاضر للعاصمة المؤقتة عدن، ومحافظة لحج، مؤكداً ان الشركة تمتلك إمكانات حديثة، ولديتها القدرة لإيصال خدماتها ومنتجاتها للمحافظات المجاورة.