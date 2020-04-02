مدير شركة النفط بشبوة يوجه بتوحيد اسعار المشتقات النفطية ويلوح بمحاسبة المخالفين

واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وجه مدير عام شركة النفط اليمنية بمحافظة شبوة صالح مبارك الكديم وكلاء محطات بيع الوقود بمديريات المحافظة بتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية.

وجاء تعميم توحيد أسعار المشتقات النفطية بالمحافظة بناءا علی محضر الاجتماع الموقع مع السلطة المحلية في المحافظة بتاريخ 2 ابريل 2020، والذي خرج بتحديد المبلغ المضاف فوق سعر الشراء بكل مديرية.

ووجه مدير عام شركة النفط بشبوة صالح الكديم وكلاء محطات بيع المواد البترولية بحسب الجدول المبين في التعميم والذي حدد سعر الشراء بحسب الفاتورة مع إضافة المبلغ المقطوع فوق سعر الشراء ، لافتا إلی أن الشركة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق كل محطة مخالفة للتعميم الذي سيدأ العمل به اعتبارا من الأحد القادم الموافق 5 أبريل 2020.

وكان الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله ناصر قد ترأس بمقر فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة اليوم الخميس إجتماعاً بإدارة فرع الشركة لمُناقشة التغيرات المتسارعة في أسعار المواد البترولية وتداعياتها على أسعار البيع في مديريات المحافظة.

وأكد الأمين العام عبدربه هشله على ضرورة وضع آليات عمل لضبط سعر البيع للتر الواحد من المواد البترولية بما يضمن احتساب الاجور والعمولة الخاصة بوكلاء المحطات.

بدوره قال مدير شركة النفط بشبوة صالح الكديم إن إدارة الفرع عملت على وضع خطة عمل متكاملة لتحديد أسعار البيع من خلال إضافة مبالغ حُددت حسب المديريات على فاتورة الشراء لمادتي البنزين والديزل من مصدر التموين من قبل وكيل المحطة ومنع أي زيادة غير تلك المحددة ، مُشيراً إلى أن تلك الآلية ستُسهل لكافة الأجهزة الإدارية والأمنية والرقابية بالمديريات مهمة وقف تجاوزات المتلاعبين بأسعار المواد البترولية المُحددة (سعر فاتورة الشراء + المبلغ المضاف بحسب المديريات=سعر البيع للتر داخل المحطة).

وأوضح مدير فرع شركة النفط اليمنية بشبوة أن المبلغ المُضاف على سعر الشراء الموضح بالفاتورة يتضمن عمولة وأجور النقل لوكلاء المحطات.

وأكد أن الشركة ستُنزل لجان رقابية ميدانية بالتنسيق مع كافة الاجهزة الامنية والادارية والسلطة المحلية بالمحافطة والمديريات للعمل على مراقبة مدى التزام كافة وكلاء المحطات بتعميم شركة النفط، والحد من الفروقات المتفاوتة بأسعار البيع على مستوى المديرية الواحدة والمحافظة بشكل عام؛ لضمان تقديم هذه الخدمة للمواطن بأقل التكاليف وبما يخدم المصلحة العامة.