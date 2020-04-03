مدير صحة الأسرة عدن عن كورونا: المواطن ضحية



استماع – رعد الريمي

قال مدير عام صحة الأسرة بعدن محمد راجامنار في اطار حديثة عن الجائحة العالمية كورونا ان المواطن مؤخرا صار ضحية الشائعات التي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، معاتبا المواطنين في تراخيهم وعدم اجتهادهم بأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة كمكاتب الصحة ومراكز التثقيف الصحي.

واستنكر راجامنار ذلك بحدث خاص لإذاعة هنا عدن ضمن برنامج خط ساخن وقال وبكل اسف حتى المتعلمين عندهم افكار خاطئة عن الفايروس كورونا واستطر عن عوامل انتقال الفايروس بالإضافة إلى ما يرافق ذلك من معلومات صار هناك فزع وهلع كثير من قبل الناس وصارت الناس تبالغ وتستخدم التدابير في مواطن غير محلها

وأشار راجامنار إلى زاوية وقال طالما وأن البلد لم تعلن عن حالة فلا حاجة للمبالغة داعيا الناس إلى الاقتصار على التدابير الأولية كغسل الايدي عدم السلام والمصافحة الاجتماعات والبقاء في المنزل اكبر قدر ممكن.

واستطرد راجامنار بحدثه عن الحجر المنزلي وقال إن للحجر المنزلي له ايجابيات وسلبيان في العالم ككل وتكتمل فائدة الحجر المنزلي حينما تتظافر الجهود حيث تكمن الفائدة الأولى للحجر من خلال المساعدة على قطع الانتقال للفايروس خلال فترة 14 يوم كما تكمن الفائدة الأخرى في الحجر بكونه يسهل لبقية القطاعات للعمل على استكال اعمال القضاء على الفايروس ما يعني ان تقوم بقية القطاعات كمكتب الاشغال صندوق النظافة وبقية القطاعات على التطهير ورش المبيدات ومفهوم الحظر قاصر عند الناس والمجتمع.

ودعا راجامنار جميع وسائل الإعلام لنشر فلاشات توعوية خاصة بالجائحة مدتها ثواني لغرض توعية المواطنين غير ان هناك تراخي في التجاوب بذلك آملا ان تستجيب جميع الوسائل للحملة ككل.