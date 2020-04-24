مدير صحة المعلا يتحدث لكريتر سكاي عن الاضرار التي خلفتها الفيضانات

ادلى الدكتور خالد عبدالباقي فارع مدير مكتب الصحة بمديرية المعلا بتصريح خاص لكريتر سكاي ان الوضع في المديرية كارثي بكل ماتعنيه الكلمة من معنى.

واضاف المسؤولية لاتنحصر على المحافظ اذا لم يتحرك الجميع لانقاذ مايمكن انقتذه.مشيرا المسؤولية انسانية وطنية استثنائية لانقاذ وضع منهار.

لافتا اتمنى من كل المسؤولين الاهتمام في الجوانب المتعلقة بصحة الإنسان قبل كل شيء الاهتمام في المجمعات الصحية و المستشفيات حتى يتمكن الطبيب والكوادر الصحية العمل الانساني.

واشار هناك عشرون حالة إصابات بسيطة تم عمل اللازم له و7حالات بحاجة الى عناية خاصة تم تحويلها إلى مستشفى خليج عدن الدولي بعد التنسيق مع المجلس المحلي في مديرية المعلا ناهيك عن حالتين وفاة.

واختتم بالقول رغم الإمكانيات المتاحة بسيطه جدا جدا والكل عارف كيف الإمكانيات المتاحة في المجمعات الصحية ولكن رغم الإمكانيات المتاحة قام الطاقم الطبي والفني والتمريض بعمل الاسعافات الاولية.