مدير صحة خنفر يتفقد سير الدورة التدريبية للعاملين في مكتب الصحة بالمديرية

تفقد مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية خنفر بمحافظة أبين صلاح بالليل سير الدورة التدريبية للعاملين في مكتب الصحة بمديرية خنفر على تطوير الخطط الصحية ضمن مشروع الاستجابة الصحية الطارئة – حزمة خدمات الحد الأدنى MSP الممولة من منظمة الصحة العالمية وتنفيذ CSSW – YEMEN .

وأكد بالليل بأن 40 من مدراء الادارات والمرافق الصحية بالمديرية سيتلقون تدريبات على جودة التخطيط لوضع الخطط المستقبلية وتدريبات على جودة العمل الفني لتطوير المهارات لدى العاملين .. وكذلك تدريب 65 عاملًا صحيًا لاكتساب مهارات في الصحة الانجابية ورعاية الطفل والتحصين والاسهالات والترصد الوبائي ..

وتمنى بالليل للمشاركين الاستفادة القصوى من هذه الدورة لتحسين وتطوير مستوى الاداء الاداري واحداث نقلة نوعية في جانب الخدمات الصحية .

*من محمد ناصر مبارك