مدير صندوق نظافة ساحل حضرموت يكرّم عامل التشجير خالد بابعير نظير تفانيه وتميزه في عمله ⋆

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المكلا ( نخبة حضرموت ) إعلام الصنــدوق

كرّم المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق اليوم بمكتبه بالمكلا عامل التشجير الأخ ” خالد حسين بابعير ” بشهادة تقديرية وحافز مالي وذلك نظير تميزه وتفانيه في العمل المناط به بدائرة التشجير التابعه للصندوق بالاضافة إلى الدور الإضافي الهام الذي يقوم به المتمثل في ابراز انشطة واعمال الصندوق من خلال صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال ابن شبراق : إن التكريم يأتي ضمن اهتمام إدارة الصندوق بكافة منتسبيها الذين يبذلون جهودا متنوعة في الرقي بمستوى الإدارات التي يعملون فيها من اجل نجاح سير عمل الصندوق في كافة مهامه.

واضاف المهندس فهمي : أن التكريم سيسهم في خلق روح التنافس الشريف بين كل الاشخاص العاملين في الصندوق لتكون المحصلة النهائية النجاح لسير عمل صندوق النظافة في ساحل حضرموت، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الهام الذي يقدمه عمال قسم التشجير في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

حضر التكريم الاخ ايمن باراس مدير ادارة التشجير بالصندوق.