تحديث نت

مدير صندوق نظافة وتحسين عدن يتسلم "5000" كمامة مقدمة من دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع

7 أبريل، 2020
0
تسلم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، اليوم ” الثلاثاء ” ، 5000 كمامة ، المقدمة من القاعدة الإدارية – دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع .

وخلال عملية الإستلام ، أكد المدير العام التنفيذي لصندوق النطافة والتحسين ، المهندس قائد راشد أنعم ، أهمية تلك الكمامات ، والتي ستوزع لكافة منتسبي الصندوق – للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) والذي أجتاح معظم دول العالم .

وأشاد المهندس أنعم ، بجهود قيادة القاعدة الإدارية ممثلة بمديرها العام – نائب إدارة الإمداد والتموين – العميد علي محمد الكود ، على تفاعله برفد العديد من المرافق الحكومية من الكمامات الوقائية والمنتج محلياً في مصنع الحياة للملابس والخياطة بإدارة الإمداد والتموين بعدن ، مطالباً المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية والخاصة إلى المساهمة بدعم وتنفيذ عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا الفتاك .

حضر عملية الإستلام ، مدير إدارة التقييم والمتابعة بصندوق النظافة والتحسين في عدن ، خليل مقبل ، ونائب مدير إدارة المشتروات بالصندوق ، رستم شريف أحمد .

*من محمد القادري

مواضيع قد تهمك

الوسوم
quot5000quot الإمداد الدفاع بوزارة دائرة صندوق عدن كمامة مدير مقدمة من نظافة والتموين وتحسين يتسلم

إقرا أيضا

Photo of قيادة أنتقالي عتق بشبوة تدشن أشهار اللجان المحلية بمركز (ج) مخطط 611 والمخططات السكنية المجاورة

قيادة أنتقالي عتق بشبوة تدشن أشهار اللجان المحلية بمركز (ج) مخطط 611 والمخططات السكنية المجاورة

7 أبريل، 2020
Photo of المجلس الانتقالي الجنوبي في المكلا يوقع اتفاقبة تعاون مع مكتب الأشغال العامة في الساحل

المجلس الانتقالي الجنوبي في المكلا يوقع اتفاقبة تعاون مع مكتب الأشغال العامة في الساحل

7 أبريل، 2020
Photo of الجعدني يعلن غدا الأربعاء تدشين حملة الرش بالمعقمات

الجعدني يعلن غدا الأربعاء تدشين حملة الرش بالمعقمات

7 أبريل، 2020
Photo of انتقالي أبين يتفقد مستوى الخدمات الطبية في مستشفى الرازي العام

انتقالي أبين يتفقد مستوى الخدمات الطبية في مستشفى الرازي العام

7 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق