مدير صيرة يوضح حول اتهامهم بإخفاء معدات رش

أكد مدير عام مديرية صيرة بمحافظة عدن خالد سيدو، أنه سلم مدير مكتب الصحة والبيئة بالمديرية عدد من أدوات الرش المستلمة من مكتب الرعاية الصحية بتاريخ 29 أبريل.

وأشار سيدو في بيان نشر على وسائل الإعلام، عن أن هناك خطة للعمل بالرش بالمديرية بطريقة منظمة.

وأضاف انه تفاجأ بالأمس أن يتم اقتحام مبنى الصحة بالمديرية وأخذ الأدوات واتهام المديرية بإخفاء هذه المواد.

وأكد مدير صيرة أنه لم يتم إخفاء شيء تحتاجه مصلحة المواطنين، وأن المديرية تعمل بشكل منظم بحسب خطة عمل بين المكاتب التنفيذية بالمديرية ولا نعمل بشكل عشوائي.

وطالب سيدو الأخوة الذين أخذوا الأدوات إعادتها للسلطة المحلية وسوف نعلن عن الحملة برفقة مكتب الصحة بالمديرية بشكل منظم، مشيرا أن التوضيح لمن يتحدث عن إخفاء أي مواد عن المواطنين أبناء كريتر مرفقا بصورة الاستلام.

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