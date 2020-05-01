مدير عام أحور يرفض قبول استقالة مدير مستشفى المديرية

رفض مدير عام مديرية احور العقيد احمد مهدي احمد قبول استقالة الاخ / احمد المدحدح الذي قدمها من منصبه كمدير لمستشفى احور

كما اشاد مدير عام مديرية احور العقيد احمد مهدي بالدور الذي يبذله الاخ المدحدح في مستشفى احور وعن الخدمات التي يوفرها في هذا المستشفى

حيث كان هذا المستشفى خاوي على عروشه من اي خدمات او حتى اطباء لكن بفضل الله وبفضل الاخ المدحدح وعلاقاتة الخاصه قام بتوفير الادويه والاطباء وتشغيل المستشفى الذي كان شبه مغلق قبل توليه مديرا للمستشفى ومديرا لمكتب الصحه والسكان واصبح المستشفى يعمل بفضل جهودة على مدار الساعه رغم الاوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد ولهذا رفض المدير العام قبول استقالتة من منصبة كمدير مستشفى وعليه مزاولة عمله كمدير للمستشفى وكمدير لمكتب الصحه والسكان في احور

كما تقدم المدير العام بالشكر والتقدير لمدير المستشفى على كل الاعمال التي يقوم بها في المستشفي وتجاه مديريتة واهله من توفير الادوية وكذا الأطباء في هذا المستشفى الذي عانى فترة طويله من نقص الاطباء لكن بالجهود التي بذلها الاخ المدحدح وبمجهود شخصي وعلاقاته الخاصه استطاع ان يوفر للمستشفى بعض الاشياء التي لم توجد من قبل ، حيث ان مستشفى احور يقع في الخط الدولي وحرم هذا المستشفى من ابسط الاحتياجات رغم ان مستشفى احور يتوافد إليه المرضى من شبوة ومن الخبر والقرى المجاورة للمديرية واي اشكاليه للاخ المدحدح سوف نناقشها معه .

* من عبدالله الطحر

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